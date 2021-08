Udine, ecco il nuovo volto dell’ex caserma Osoppo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il sindaco Fontanini illustra il progetto della grande area militare che ospiterà parchi appartamenti e orti. (Intervista di Cristian Rigo – Videoproduzioni Petrussi) Leggi su udine20 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il sindaco Fontanini illustra il progetto della grande area militare che ospiterà parchi appartamenti e orti. (Intervista di Cristian Rigo – Videoproduzioni Petrussi)

Advertising

udine20 : Udine, ecco il nuovo volto dell'ex caserma Osoppo - - udine20 : Udine, ecco il nuovo volto dell'ex caserma Osoppo - - FabianoVenuti : RT @iMagazineTwit: Da Zuglio a Sauris, da Ampezzo a Raveo: ecco tutti i luoghi e gli artisti dei prossimi appuntamenti targati Caniarmonie… - iMagazineTwit : Da Zuglio a Sauris, da Ampezzo a Raveo: ecco tutti i luoghi e gli artisti dei prossimi appuntamenti targati Caniarm… - JohnnyLusardi : Non so cos'ha New York che Udine non ha ma ecco un punto a favore di Udine -

Ultime Notizie dalla rete : Udine ecco Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 agosto In vista del varo del green pass - obbligatorio dal 6 agosto - ecco i numeri legati alla variante ... con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a ...

Cashback Autostrade: se trovi coda scatta il rimborso! Ecco una guida utile. Cashback, cos'è e come funziona Introdotto dal Governo Conte bis, il cashback ... i cantieri di maggior rilievo si segnalano sull'autostrada A1 Milano - Napoli, sulla A23 Udine - ...

“Walk in life”, ecco le vincitrici Messaggero Veneto Settore edilizia e costruzioni: posizioni aperte per diversi profili Sono numerose, in regione, le ricerche di personale nell’edilizia costruzioni e nell’i mpiantistica tra i settori più interessati dalle iniziative di rilancio post Covid. Le offerte sono diverse e rig ...

Grave lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morto il noto giornalista all’età di 83 anni. Ecco di chi si tratta Terribile lutto nel mondo del giornalismo italiano. Dopo una lunga carriera si è spento all’età di 83 anni ad Udine il conosciuto giornalista Sergio Gervasutti, per otto anni direttore de “Il Messagge ...

In vista del varo del green pass - obbligatorio dal 6 agosto -i numeri legati alla variante ... con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a, 672 a Pordenone e 293 a ...una guida utile. Cashback, cos'è e come funziona Introdotto dal Governo Conte bis, il cashback ... i cantieri di maggior rilievo si segnalano sull'autostrada A1 Milano - Napoli, sulla A23- ...Sono numerose, in regione, le ricerche di personale nell’edilizia costruzioni e nell’i mpiantistica tra i settori più interessati dalle iniziative di rilancio post Covid. Le offerte sono diverse e rig ...Terribile lutto nel mondo del giornalismo italiano. Dopo una lunga carriera si è spento all’età di 83 anni ad Udine il conosciuto giornalista Sergio Gervasutti, per otto anni direttore de “Il Messagge ...