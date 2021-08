Tv, bozza decreto: per Netflix & Co più obblighi di investimenti in prodotti italiani (Di mercoledì 4 agosto 2021) Più investimenti in prodotti italiani per Netflix & Co. E più spot per le tv commerciali, da Mediaset a La7. Queste le principali novità contenute nella bozza di decreto legislativo sul tavolo del governo, che recepisce la cosiddetta direttiva AVMS dell’Ue con le nuove regole per il mondo della televisione. Il testo, formato da oltre 70 articoli, destinato a modificare profondamente, se non a rivoluzionare per certi aspetti, il settore audiovisivo in Italia, apprende l’Adnkronos, figura tra i provvedimenti all’ordine del giorno del pre-Consiglio dei ministri riunitosi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Piùinper; Co. E più spot per le tv commerciali, da Mediaset a La7. Queste le principali novità contenute nelladilegislativo sul tavolo del governo, che recepisce la cosiddetta direttiva AVMS dell’Ue con le nuove regole per il mondo della televisione. Il testo, formato da oltre 70 articoli, destinato a modificare profondamente, se non a rivoluzionare per certi aspetti, il settore audiovisivo in Italia, apprende l’Adnkronos, figura tra i provvedimenti all’ordine del giorno del pre-Consiglio dei ministri riunitosi ...

