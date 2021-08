Turismo, ministro Garavaglia: 'Cinque regole per salvare la stagione' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, chiede l'introduzione di misure a favore del Turismo, tra cui l'esenzione del Green pass per minorenni, per fiere e sagre all'aperto e anche per i servizi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildel, Massimo, chiede l'introduzione di misure a favore del, tra cui l'esenzione del Green pass per minorenni, per fiere e sagre all'aperto e anche per i servizi ...

Turismo, ministro Garavaglia: "Cinque regole per salvare la stagione"
Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, chiede l'introduzione di misure a favore del turismo, tra cui l'esenzione del Green pass per minorenni, per fiere e sagre all'aperto e anche per i servizi ...

