Turismo | Garavaglia | “Le cinque regole proposte dalla Lega per salvare l’estate”

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 #Turismo, tra le proposte del ministro esenzione Green pass per i minorenni e autocertificazi… - MediasetTgcom24 : Turismo, ministro Garavaglia: 'Cinque regole per salvare la stagione' #Garavaglia - Mov5Stelle : L'intervista rilasciata dal ministro leghista del Turismo, Massimo Garavaglia, a Il Messaggero, è un miscuglio di l… - TravelacademyIt : #travel #news : Turismo: Garavaglia, le 5 regole per salvare stagione - novasocialnews : Turismo: Garavaglia, le 5 regole per salvare stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Garavaglia

'Sono misure di buon senso', ha detto il ministro aldel governo Draghi. 'Chiediamo vengano introdotte per agevolare la stagione turistica, e non solo. Misure improntate al pragmatismo e alla semplificazione', ha aggiuntoSu questa linea anche il ministro del, Massimo. Intanto, secondo le regole attuali, il certificato verde non è necessario per la fruizione da parte dei minori dei centri educativi ...Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, chiede l'introduzione di misure a favore del turismo, tra cui l'esenzione del Green Pass per minorenni, per fiere e sagre all'aperto e anche per i servizi ...Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, chiede l'introduzione di misure a favore del turismo, tra cui l'esenzione del Green pass per minorenni, per fiere e sagre all'aperto e anche per i servizi ...