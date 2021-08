Tuchel chiama Lukaku al Chelsea | “E’ un giocatore fantastico In tanti vorrebbero venire qui”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Thomasè sempre più vicino ad avere Romelual. Dopo l’amichevole pareggiata 2-2 contro il Tottenham, il tecnico dei Blues ha risposto così alle domande sul centravanti belga: “Non parlerò di giocatori che non sono nella mia squadra. Romeluè unma non è nella mia squadra, è nell’Inter”. Poi ha aggiunto: “Tutti vogliono unirsi alla mia squadra. Posso immaginaregiocatori che voglionoqui”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

#Chelsea , #Tuchel 'chiama' #Lukaku : 'Giocatore fantastico. Tutti vogliono venire qui'

Thomas Tuchel chiama Romelu Lukaku al Chelsea. Dopo l'amichevole con il Tottenham, il tecnico dei Blues risponde così alle domande sull'attaccante dell'Inter: "Non parlerò di giocatori che non sono nella mia squadra. Romelu è un giocatore fantastico ma non è nella mia squadra, è nell'Inter". Poi ha aggiunto: "Tutti vogliono unirsi alla mia squadra. Posso immaginare tanti giocatori che vogliono venire qui".