Trecento immigrati sulla nave della quarantena | saranno spediti da Lampedusa in varie regioni d’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Proseguono gli sbarchi a. Dopo i 223 migranti approdati ieri in cinque diversi eventi, altri 31 hanno raggiunto la più grande delle Pelagie. Tra loro anche 16 donne e 5 minori accompagnati. Per tutti, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola ormai in tilt con circa 1.300 presenze a fronte di una capienza di 250 posti. Secondo sbarco a, poi, in mattinata. Una carretta del mare con a bordo 41 persone, tra cui una donna, di etnia subsahariana è stata intercettata dagli uominiCapitaneria di porto a circa 12 miglia dall’isola. I migranti sono stati ...