Torino | Belotti attende l’offerta della vita | i granata temporeggiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il rinnovo di Andrearesta argomento caldo in casa. L’attaccante aspetta una super offerta Nella giornata di ieri, Andreaha fatto il suo ritorno adopo la grande esperienza all’Europeo con l’Italia. Il Gallo è stato accolto alla grande dai suoi compagni, ma in casaballa ancora la questione rinnovo di contratto. Come riportato da La Stampa, l’attaccante aspettache però non sarebbe ancora arrivata da parte del club piemontese. L’unica squadra ad avvicinarsi alle richieste ...

Advertising

sportface2016 : #Inter, #Lukaku in bilico: proposto #Belotti del #Torino - DiMarzio : #Torino, continuano i contatti con lo #Zenit per #Belotti: il club russo è pronto ad offrire circa 30 milioni di eu… - toropuntoit : Belotti al Fila: i tifosi gli chiedono del suo futuro, ma lui… - infoitsalute : Torino, Belotti torna a lavorare al Filadelfia: dubbi ancora intatti - forzaroma : Mercato #Roma, Belotti e Torino vicini a continuare insieme #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Belotti

... per costo, portata di reti e voglia di rilancio, Andrea, a lungo inseguito nel corso dell'estate 2020, e adesso in bilico tra rinnovo e permanenza a. Il Gallo potrebbe rimanere da ......di riscatto e controriscatto ricalca un po' la falsariga di quanto fatto con il, ma è sulla carta una trattativa migliore, perché il giocatore non va in una piazza dove il titolare è, ...Belotti prende ancora qualche giorno di tempo, Juric pazienterà ancora un po’ al netto delle dichiarazioni Andrea Belotti ieri è tornato a lavorare al Filadelfia con il… Leggi ...Belotti torna al Filadelfia tra sorrisi, applausi e dubbi. In questi giorni l’allenatore capirà se il capitano ha voglia di ritrovare le motivazioni ...