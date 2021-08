Torino, amichevole contro la Pro Vercelli al Filadelfia: ammessi 1000 tifosi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di sabato 7 agosto, il Torino sfiderà in amichevole la Pro Vercelli. Il match, in programma al Filadelfia alle ore 17:30, vedrà la presenza di spettatori sugli spalti. All’incirca mille persone potranno entrare allo stadio, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Tra i requisiti per accedere nell’impianto il Green Pass. Sarà possibile acquistare i biglietti (10 euro l’intero, 5 euro il ridotto Under 16) presso le casse dello stadio Olimpico Grande Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di sabato 7 agosto, ilsfiderà inla Pro. Il match, in programma alalle ore 17:30, vedrà la presenza di spettatori sugli spalti. All’incirca mille persone potranno entrare allo stadio, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Tra i requisiti per accedere nell’impianto il Green Pass. Sarà possibile acquistare i biglietti (10 euro l’intero, 5 euro il ridotto Under 16) presso le casse dello stadio Olimpico Grande. SportFace.

Torino, in vista amichevole contro la Pro Vercelli: sabato al Fila a porte aperte Toro News Torino-Pro Vercelli, modalità accrediti stampa Il Torino Football Club comunica che le richieste di accredito stampa per i giornalisti inerenti la gara amichevole Torino-Pro Vercelli andranno inviate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 5 p.v ...

