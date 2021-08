Tony Bennett e Lady Gaga di nuovo insieme | “La musica unisce | illumina e salva”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 19 giugno del 2015, quando del Covid non si conosceva neanche il nome, a New York andava in scena l’incredibile: il leggendario crooner americano- l’ultimo testimone di una storiale di grande tradizione, dopo la scomparsa di Frank Sinatra, Dean Martin e Perry Como - saliva sul palco del Radio City Music Hall. Lui elegantissimo in giacca e completo blu, lei, regina del pop delMillennio, non certo da meno nel suo abito lungo, aderente e pieno di paillettes. Tra una piccola pausa e l’altra, cantarono...

LOVE FOR SALE" è il titolo del nuovo album collaborativo che vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di "CHEEK TO CHEEK". Il disco verrà pubblicato il prossimo 1 ottobre.