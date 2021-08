Tokyo2020, sesto oro per l’Italia nel ciclismo. Ganna: sapevamo di essere competitivi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Oro e record del mondo per l'Italia nel ciclismo, specialità inseguimento a squadre. Il quartetto azzurro, formato da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, ha battuto in finale la Danimarca con un tempo di 3'42"032, migliorando il record del mondo fatto registrare ieri sempre dagli azzurri.E così il treno azzurro inarrestabile, veloce come lo Shinkansen negli ultimi mille metri, ha portato il medagliere italiano a sei ori e 30 totali con una vittoria entusiasmante sul filo di lana sulla forte Danimarca nel ciclismo su pista - inseguimento a squadre di Tokyo 2020. E ha segnato il record del mondo con uno ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Oro e record del mondo per l'Italia nel, specialità inseguimento a squadre. Il quartetto azzurro, formato da Filippo, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, ha battuto in finale la Danimarca con un tempo di 3'42"032, migliorando il record del mondo fatto registrare ieri sempre dagli azzurri.E così il treno azzurro inarrestabile, veloce come lo Shinkansen negli ultimi mille metri, ha portato il medagliere italiano a sei ori e 30 totali con una vittoria entusiasmante sul filo di lana sulla forte Danimarca nelsu pista - inseguimento a squadre di Tokyo 2020. E ha segnato il record del mondo con uno ...

Advertising

Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOO! ????? Il sesto posto della medal race basta per conquistare il primo posto sul podio della Vela Nacr… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | A #Tokyo2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 d… - Coninews : Intensità, passione e carica in acqua. ?????????? Le sincronette Linda #Cerruti e Costanza #Ferro chiudono al sesto… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ???? L'#Italia è medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschili di #ciclismo su pista. In finale il quartetto azzurro - Sim… - fedetri13 : RT @Coninews: Intensità, passione e carica in acqua. ?????????? Le sincronette Linda #Cerruti e Costanza #Ferro chiudono al sesto posto la f… -