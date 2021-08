Tokyo 2020 volley, Mazzanti: “Sconfitta che fa male, ma ripartiremo” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Davide Mazzanti, coach dell’Italvolley femminile, eliminata oggi dalla Serbia nei quarti di finale di Tokyo 2020, si è espresso su quanto visto in campo. “Questa Sconfitta fa molto male – afferma il coach –, è dolorosa: pensavo che avessimo delle chance, ma non siamo mai riusciti a mettere la Serbia in difficoltà. Ci dispiace per il movimento, che si nutre delle nostre prestazioni. Detto questo, ripartiremo: la Nazionale ha molti margini di miglioramento. Adesso ci teniamo stretti il dolore, ma, proprio come ha fatto Gianmarco Tamberi, risorgeremo”. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Davide, coach dell’Italfemminile, eliminata oggi dalla Serbia nei quarti di finale di, si è espresso su quanto visto in campo. “Questafa molto– afferma il coach –, è dolorosa: pensavo che avessimo delle chance, ma non siamo mai riusciti a mettere la Serbia in difficoltà. Ci dispiace per il movimento, che si nutre delle nostre prestazioni. Detto questo,: la Nazionale ha molti margini di miglioramento. Adesso ci teniamo stretti il dolore, ma, proprio come ha fatto Gianmarco Tamberi, risorgeremo”. ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - fisco24_info : Tokyo 2020, pallanuoto: Italia-Serbia 6-10 e Settebello fuori: Gli azzurri eliminati ai quarti, sfuma la medaglia… - Gabri4_Word : Chiedo a chi ha memoria più di me per queste cose : abbiamo mai vinto così tanto e.. bene soprattutto? O questa vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, terremoto durante le Olimpiadi: l'inviato continua la diretta tv Leggi anche > Terremoto a Tokyo 2020 Non bastava il Covid - 19 a spaventare le Olimpiadi, i sismografi hanno registrato una scossa al largo della costa della prefettura orientale di Ibaraki. Il sisma ...

Pallanuoto, Settebello eliminato ai quarti dalla Serbia Il Settebello azzurro esce ai quarti di finale nel torneo olimpico maschile di pallanuoto ai Giochi di Tokyo. Gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Serbia 10 - 6 nel remake della semifinale di Rio 2016 coi serbi che andarono poi a conquistare l'oro olimpico contro la Croazia. Sfuma per il ...

Olimpiadi oggi, le medaglie degli italiani in diretta: i risultati del 27 luglio a Tokyo 2020 Corriere della Sera Tokyo 2020, pallanuoto maschile: Italia ko ai quarti con la Serbia (TUTTOBICIWEB.it) Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: l’Italia si gioca l’oro nell’inseguimento a squadre alle 11, poi Italia-Serbia di volley e pallanuoto Le Olimpiadi di ...

Tokyo 2020, pallanuoto: Italia-Serbia 6-10 e Settebello fuori (Adnkronos) – Il Settebello azzurro esce ai quarti di finale nel torneo olimpico maschile di pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri si sono arresi alla Serbia per 10-6 nel remake della ...

Leggi anche > Terremoto aNon bastava il Covid - 19 a spaventare le Olimpiadi, i sismografi hanno registrato una scossa al largo della costa della prefettura orientale di Ibaraki. Il sisma ...Il Settebello azzurro esce ai quarti di finale nel torneo olimpico maschile di pallanuoto ai Giochi di. Gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Serbia 10 - 6 nel remake della semifinale di Rio 2016 coi serbi che andarono poi a conquistare l'oro olimpico contro la Croazia. Sfuma per il ...(TUTTOBICIWEB.it) Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: l’Italia si gioca l’oro nell’inseguimento a squadre alle 11, poi Italia-Serbia di volley e pallanuoto Le Olimpiadi di ...(Adnkronos) – Il Settebello azzurro esce ai quarti di finale nel torneo olimpico maschile di pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri si sono arresi alla Serbia per 10-6 nel remake della ...