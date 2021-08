Tokyo 2020 | volley Juantorena annuncia l’addio | “Un onore vestire l’azzurro”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Mi dispiace tanto Italia, non ce l’ho fatta. Fa malissimo finire questa bellissima avventura così con una sconfitta“. Inizia così il post social con cui Osmanyalla Nazionale di. “Ci ho messo sempre il cuore ogni volta che indossavo questa maglia. È stato unquesti colori, ma è arrivato il momento di dire addio alla maglia azzurra – scrive ancora l’italo-cubano – grazie enorme a tutti i miei compagni, allo staff e anche alla federazione italiana di. Sarò sempre grato per questa occasione che mi avete dato. Tiferò ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - sportface2016 : #GiochiOlimpici #Volleyball #Tokyo2020, Osmany #Juantorena annuncia l'addio alla Nazionale dopo il ko con l'… - zazoomblog : Tokyo 2020: derubato Lorenzo Zazzeri argento nel nuoto: “Ridatemi i ricordi” - #Tokyo #2020: #derubato #Lorenzo -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Stamattina, il doppio Italia - Serbia di volley femminile e pallanuoto maschile è l'ultimo treno delle nostre Nazionali per accedere alle semifinali del torneo olimpico. Ieri i k.o. simultanei di ...Fatto 30... si può fare 36. La spedizione italiana aora intravede il record storico di medaglie (36 a Los Angeles 1932 e Rona 1960). Nei primi 11 giorni di Giochi un azzurro è sempre salito sul podio almeno una volta. L'Italbasket e l'Italvolley, ...L'Italia della canoa velocità sorride alle Olimpiadi di Tokyo: nella quarta batteria della prima specialità oggi in programma, il K1 200 maschile, Manfredi Rizza stacca subito il pass per le semifinal ...Tokyo 2020, Osmany Juantorena annuncia l'addio alla Nazionale di volley: "Mi dispiace, non ce l'ho fatta. Fa malissimo finire così".