Tokyo 2020, volley femminile: la Serbia spazza via le speranze di medaglia dell’Italia (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Italvolley femminile sbatte contro i propri demoni: la ‘bestia nera’ Serbia e il tabù di una medaglia olimpica. Si ferma ai quarti di finale l’avventura delle azzurre a Tokyo 2020, mai realmente in partita e sconfitte per 3-0 (25-21, 25-14, 25-21). Ha funzionato davvero poco nel sestetto italiano, serata storta anche per Paola Egonu, nettamente battuta nel personale testa a testa con la letale Boskovic. PRIMO SET – Mazzanti sceglie Pietrini al posto della capitana Sylla, le azzurre partono bene e rispondono colpo su colpo alla Serbia. Un paio di muri di Danesi (uno dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Italsbatte contro i propri demoni: la ‘bestia nera’e il tabù di unaolimpica. Si ferma ai quarti di finale l’avventura delle azzurre a, mai realmente in partita e sconfitte per 3-0 (25-21, 25-14, 25-21). Ha funzionato davvero poco nel sestetto italiano, serata storta anche per Paola Egonu, nettamente battuta nel personale testa a testa con la letale Boskovic. PRIMO SET – Mazzanti sceglie Pietrini al posto della capitana Sylla, le azzurre partono bene e rispondono colpo su colpo alla. Un paio di muri di Danesi (uno dei ...

