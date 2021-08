Tokyo 2020 | skateboard | sfuma l’ipotesi della medaglia d’oro più giovane della storia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lofemminile non regala lapiùdelle Olimpiadi. La possibilità c’era e per poco non si è concretizzata. Erano infatti in corsa per il metallo più pregiato la giapponese Kokona Hiraki (12 giorni e 343 giorni) e la britannica Sky Brown (13 anni e 28 giorni), rispettivamente argento e bronzo nella gara di Park. Il successo è finito nelle mani di un’altraatleta, la giapponese Sakura Yosozumi, che di anni ne ha 19. Per la Brown rimane il record di essere diventata la piùatleta in ...