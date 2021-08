Tokyo 2020 – PODCAST puntata 25: ciclismo d’oro su pista, in ginocchio volley e Settebello (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovo appuntamento con il PODCAST sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020 realizzato dal direttore Alessandro Nizegorodcew e da Matteo Mosciatti direttamente dal Giappone. I nostri inviati nella puntata numero 25 ci parlano della medaglia d’oro della squadra guidata da un incontenibile Ganna che fa da contraltare alle deludenti sconfitte di Italvolley femminile e Settebello: Alessandro Nizegorodcew e Matteo Mosciatti narrano da Tokyo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovo appuntamento con ilsui Giochi Olimpici direalizzato dal direttore Alessandro Nizegorodcew e da Matteo Mosciatti direttamente dal Giappone. I nostri inviati nellanumero 25 ci parlano della medagliadella squadra guidata da un incontenibile Ganna che fa da contraltare alle deludenti sconfitte di Italfemminile e: Alessandro Nizegorodcew e Matteo Mosciatti narrano da. SportFace.

