Tokyo 2020 | pallanuoto | Italia-Serbia 6-10 e Settebello fuori

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilazzurro esce ai quarti di finale nel torneo olimpico maschile dialle Olimpiadi di. Gli azzurri si sono arresi allaper 10-6 nel remake della semifinale di Rio 2016, coi serbi che andarono poi a conquistare l’oro olimpico contro la Croazia. Sfuma per illa chance di andare a medaglia per la terza olimpiade consecutiva dopo l’argento a Londra 2012 e il bronzo di Rio 2016. Lain semifinale affronterà la Spagna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Leggi anche > Terremoto aNon bastava il Covid - 19 a spaventare le Olimpiadi, i sismografi hanno registrato una scossa al largo della costa della prefettura orientale di Ibaraki. Il sisma ...L'Italia ha ottenuto la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre di ciclismo oggi a, battendo con una volata mozzafiato il treno danese. Gli italiani - Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan - hanno anche segnato il record mondiale, con il tempo ...Chi vorrà seguire in streaming la finalissima del torneo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà possibile utilizzare la piattaforma Discovery+. Sarà sufficiente abbonarsi per poi collegarsi e ...Un nuovo grande passo per i due oro di Tokyo che segnano un altro goal importante. Jacobs e Tamberi hanno annunciato di essere pronti...ma per cosa?