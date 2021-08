Tokyo 2020, pallanuoto: Italia-Serbia 6-10 e Settebello fuori (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Settebello azzurro esce ai quarti di finale nel torneo olimpico maschile di pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri si sono arresi alla Serbia per 10-6 nel remake della semifinale di Rio 2016, coi serbi che andarono poi a conquistare l’oro olimpico contro la Croazia. Sfuma per il Settebello la chance di andare a medaglia per la terza olimpiade consecutiva dopo l’argento a Londra 2012 e il bronzo di Rio 2016. La Serbia in semifinale affronterà la Spagna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilazzurro esce ai quarti di finale nel torneo olimpico maschile dialle Olimpiadi di. Gli azzurri si sono arresi allaper 10-6 nel remake della semifinale di Rio 2016, coi serbi che andarono poi a conquistare l’oro olimpico contro la Croazia. Sfuma per illa chance di andare a medaglia per la terza olimpiade consecutiva dopo l’argento a Londra 2012 e il bronzo di Rio 2016. Lain semifinale affronterà la Spagna. L'articolo proviene daSera.

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - anto_galli4 : RT @claudio_2022: Record del mondo per gli azzurri nel ciclismo: la spedizione a Tokyo 2020 è già leggenda. E questa mattina medaglia d'or… - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: #Tokyo2020 Sesto oro italiano: è nel ciclismo su pista, record del mondo -