Tokyo 2020, Mei: “Tamberi e Jacobs hanno cambiato la storia dello sport italiano” (Di mercoledì 4 agosto 2021) ”È stato uno shock, siamo stati travolti da questa sbornia di successi. Oggettivamente Gimbo e Marcell hanno cambiato la storia dello sport italiano. Per quattro giorni i giornali hanno parlato soprattutto di atletica ed è qualcosa senza precedenti. L’uomo che corre più veloce al mondo, l’uomo che salta più in alto”. Sono queste le parole di Stefano Mei, presidente della FIDAL, tornando sulle vittorie storiche di Marcell Jacobs e di Gianmarco Tamberi rispettivamente nei 100 metri e nel salto in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) ”È stato uno shock, siamo stati travolti da questa sbornia di successi. Oggettivamente Gimbo e Marcellla. Per quattro giorni i giornaliparlato soprattutto di atletica ed è qualcosa senza precedenti. L’uomo che corre più veloce al mondo, l’uomo che salta più in alto”. Sono queste le parole di Stefano Mei, presidente della FIDAL, tornando sulle vittorie storiche di Marcelle di Gianmarcorispettivamente nei 100 metri e nel salto in ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 VELA, NACRA 17: MEDAGLIA D'ORO PER TITA-BANTI Equipaggio azzurro davanti a Gran Bretagna e Ger… - ElenaGidoni : RT @repubblica: Grande festa per Tamberi a Fiumicino: 'Ho scritto una storia meravigliosa dopo anni terribili' - AlbaniPaola65 : -