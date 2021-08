Tokyo 2020, medagliere: Italia nona e Cina leader (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia è al nono posto del medagliere. La spedizione azzurra conta al momento 30 medaglie: 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi. Al comando c’è la Cina davanti agli Usa e al Giappone. Questo il medagliere dei Giochi olimpici: 1) Cina 32 ori, 22 argenti, 16 bronzi; 2) Usa 25, 31, 23; 3) Giappone 21, 7, 12; 4) Gran Bretagna 15, 18, 15; 5) Australia 15, 4, 17; 6) Russia (Roc) 14, 21, 18; 7) Germania 8, 8, 16; 8) Francia 6, 10, 9; 9) Italia 6, 9, 15; 10) Olanda 6, 8, 9. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alle Olimpiadi dil’è al nono posto del. La spedizione azzurra conta al momento 30 medaglie: 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi. Al comando c’è ladavanti agli Usa e al Giappone. Questo ildei Giochi olimpici: 1)32 ori, 22 argenti, 16 bronzi; 2) Usa 25, 31, 23; 3) Giappone 21, 7, 12; 4) Gran Bretagna 15, 18, 15; 5) Australia 15, 4, 17; 6) Russia (Roc) 14, 21, 18; 7) Germania 8, 8, 16; 8) Francia 6, 10, 9; 9)6, 9, 15; 10) Olanda 6, 8, 9. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

