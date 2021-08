Tokyo 2020, La Torre difende Jacobs: “Non è detto vincano sempre Usa” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ho anche letto cosa scrivono alcuni giornalisti stranieri: non sta scritto da nessuna parte che il vincitore dei 100 metri delle Olimpiadi debba essere per forza americano o anglosassone”. Lo ha detto il ct azzurro dell’atletica leggera Antonio La Torre alla vigilia dell’esordio della staffetta 4×100 a Tokyo 2020, tornando a difendere Marcell Jacobs dalle accuse di doping avanzate dalla stampa estera, in particolare anglosassone. “Soltanto chi non conosce il percorso di Marcell e la maniacalità dei suoi allenamenti può avere qualche dubbio”, sottolinea. La Torre poi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ho anche letto cosa scrivono alcuni giornalisti stranieri: non sta scritto da nessuna parte che il vincitore dei 100 metri delle Olimpiadi debba essere per forza americano o anglosassone”. Lo hail ct azzurro dell’atletica leggera Antonio Laalla vigilia dell’esordio della staffetta 4×100 a, tornando are Marcelldalle accuse di doping avanzate dalla stampa estera, in particolare anglosassone. “Soltanto chi non conosce il percorso di Marcell e la maniacalità dei suoi allenamenti può avere qualche dubbio”, sottolinea. Lapoi ...

