Tokyo 2020, giovedì 5 agosto: i risultati e gli italiani in gara (Di giovedì 5 agosto 2021) I risultati di tutte le finali e degli italiani in gara giovedì 5 agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Proseguono i Giochi nipponici, con un’altra giornata pronta a regalare grandi emozioni. Si inizia con la 10km maschile di nuoto di fondo, con Gregorio Paltrinieri. Fari puntati sull’atletica, con la staffetta maschile 4×100 che vedrà in pista Marcell Jacobs, ma anche su karate, ciclismo su pista, canoa e molto altro. Di seguito tutti i risultati di giornata per non perdersi davvero nulla. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Idi tutte le finali e degliinalle Olimpiadi di. Proseguono i Giochi nipponici, con un’altra giornata pronta a regalare grandi emozioni. Si inizia con la 10km maschile di nuoto di fondo, con Gregorio Paltrinieri. Fari puntati sull’atletica, con la staffetta maschile 4×100 che vedrà in pista Marcell Jacobs, ma anche su karate, ciclismo su pista, canoa e molto altro. Di seguito tutti idi giornata per non perdersi davvero nulla. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA IL ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - zazoomblog : LIVE Basket – Francia-Slovenia Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Francia-Slovenia #Tokyo - iVolleymagazine : Pallavolo Tokyo 2020 - Rosamaria Montibeller porta il Brasile in semifinale -