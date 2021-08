Tokyo 2020, gare atletica in tv oggi: orari, canale e diretta streaming giovedì 5 agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Il programma e come vedere tutte le gare di atletica di giovedì 5 agosto. Giornata imperdibile allo Stadio Olimpico di Tokyo, dove saranno impegnati molti italiani. Su tutti la staffetta maschile 4×100, che vedrà il ritorno in pista di Marcell Jacobs, per la prima volta da campione olimpico. Insieme a lui Tortu, Desalu e Patta. Luci dei riflettori anche su Zane Weir nella finale del getto del peso e tanti altri azzurri. La copertura televisiva è affidata a Discovery+ (disponibile peraltro sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb); gare anche su Eurosport ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Il programma e come vedere tutte ledidi. Giornata imperdibile allo Stadio Olimpico di, dove saranno impegnati molti italiani. Su tutti la staffetta maschile 4×100, che vedrà il ritorno in pista di Marcell Jacobs, per la prima volta da campione olimpico. Insieme a lui Tortu, Desalu e Patta. Luci dei riflettori anche su Zane Weir nella finale del getto del peso e tanti altri azzurri. La copertura televisiva è affidata a Discovery+ (disponibile peraltro sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb);anche su Eurosport ...

