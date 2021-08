Tokyo 2020, flop totale per le squadre azzurre ai Giochi: fuori anche il Settebello. L’Italvolley femminile asfaltata dalla Serbia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si apre a Tokyo una nuova giornata di gare. Tanti gli appuntamenti per la spedizione azzurra, che dopo il primo posto conquistato ieri nella vela dalla coppia Tita-Banti, e l’oro di oggi dal ciclismo su pista, è ora al nono posto nel medagliere, con 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi. Appuntamento invece alle ore 15.00 per i quarti di finale del Beach Volley con la coppia azzurra Nicolai-Lupo, in campo contro la coppia qatariota Cherif-Ahmed. August 3, 2021 Atletica, Sabbatini fuori dalla finale dei 1500 Non basta il personale di 4’02?25 per accedere alla finale. L’azzurra Gaia Sabatini, ottava nella semifinale dei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si apre auna nuova giornata di gare. Tanti gli appuntamenti per la spedizione azzurra, che dopo il primo posto conquistato ieri nella velacoppia Tita-Banti, e l’oro di oggi dal ciclismo su pista, è ora al nono posto nel medagliere, con 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi. Appuntamento invece alle ore 15.00 per i quarti di finale del Beach Volley con la coppia azzurra Nicolai-Lupo, in campo contro la coppia qatariota Cherif-Ahmed. August 3, 2021 Atletica, Sabbatinifinale dei 1500 Non basta il personale di 4’02?25 per accedere alla finale. L’azzurra Gaia Sabatini, ottava nella semifinale dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020: disastro squadre Italia, fuori anche il Settebello Il Settebello azzurro si è dovuto arrendere alla Serbia, che ha eliminato l'Italia nei quarti di finale del torneo di pallanuoto delle olimpiadi di Tokyo 2020. Il Settebello campione del mondo in carica ha perso 6 - 10 contro i detentori dell'oro olimpico che, negli ultimi 11 scontri diretti hanno trovato il successo 8 volte. I gol per l'Italia ...

Tokyo 2020, Mazzanti, ct della pallavolo femminile: 'Alle ragazze avevo detto 'staccatevi dai social'' 'Alle ragazze avevo detto: 'Cercate di staccarvi da tutto quello che vi circonda' perché già di emozioni ne abbiamo tante. La melma quando arriva è melma, al di là di chi te la tira. Questa Olimpiade ...

Olimpiadi oggi, le medaglie degli italiani in diretta: i risultati del 27 luglio a Tokyo 2020 Corriere della Sera Immensi azzurri con Filippo Ganna. I complimenti del governatore Cirio Immensi azzurri con Filippo Ganna. Nella finale per il primo posto Simone Consonni, Filippo Ganna, Franfesco Lamon e Jonathan Milan hanno superato la Danimarca. Un risultato stori ...

WTA San Jose: Tomljanovic sopravvive ad Anisimova, ritorno vincente per Stephens Amanda fa e disfa, Ajla rimonta secondo e terzo set, annulla due match point e passa. Vincono anche Collins, Putintseva e Claire Liu ...

