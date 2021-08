Tokyo 2020 | Federica Pellegrini eletta membro Cio in quota atleti

(Di mercoledì 4 agosto 2021)è stataCio in rappresentanza degliche hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in Giunta Coni fino a quella data. Nello sport italiano l’unico precedente è quello di Manuela Di Centa.è risultata terza tra gli eletti. Al primo posto il cestista spagnolo Pau Gasol, al secondo la ciclista polacca Maja Martina Wloszczowska.Quarto il fiorettista giapponese Yuki Ota. “Questa elezione mi apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ...

Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in ..., 4 agosto 2021 - Sfuma il sogno olimpico della nuotatrice toscana Rachele Bruni nella 10 chilometri in acque libere di. Nella notte italiana, l'azzurra di Comeana (Prato) è arrivata soltanto quattordicesima nella gara che ha visto assoluta protagonista la brasiliana Ana Marcela Cunha , seguita dall'...La nuotatrice resterà in carica fino al 2028 e sarà in Giunta Coni fino a quella data. L’azzurra Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al ...Rabbia e dispiacere”. “E’ stata una gara tirata fin dall’inizio, purtroppo ho sofferto il ritmo e ho faticato a restare nel primo gruppo quando si è staccato. Così Rachele Bruni dopo la 10km in acque ...