Tokyo 2020 ciclismo su pista | Cassani | “Emozione da far piangere | fenomenali”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “da far, non dico altro”. Così Davidecommenta l’impresa di Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che hanno vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento maschile alle Olimpiadi di, con tanto di nuovo record del mondo in 3’42?032. “Un oro che è loro e di Marco Villa. Io posso solo dire che ho goduto veramente per questa vittoria”, conclude il ct delAzzurro. SportFace.