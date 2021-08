Tokyo 2020 ciclismo, Italia d’oro nell’inseguimento a squadre (Di mercoledì 4 agosto 2021) Medaglia d’oro nel ciclismo su pista per l’Italia nell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020. Il quartetto azzurro (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) i ha trionfato in finale sulla Danimarca con una straordinaria rimonta negli ultimi 3 giri. Protagonista assoluto Ganna, travolgente nel rush finale fino al sorpasso in extremis. Bronzo alla Gran Bretagna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Medaglianelsu pista per l’. Il quartetto azzurro (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) i ha trionfato in finale sulla Danimarca con una straordinaria rimonta negli ultimi 3 giri. Protagonista assoluto Ganna, travolgente nel rush finale fino al sorpasso in extremis. Bronzo alla Gran Bretagna. L'articolo proviene daSera.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Video/ Inseguimento a squadre: Italia oro con record del Mondo, Olimpiadi Tokyo 2020 Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno vinto per l' Italia la medaglia d'oro nell' inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020 , una gara palpitante vinta sul filo dei centesimi con il nuovo record del Mondo , come potrete ammirare nel video che vi proponiamo in questo articolo. Il primo azzurro a mettersi in ...

Filippo Ganna e gli altri: chi sono i quattro moschettieri oro nel ciclismo su pista Da lì è partito tutto e a Tokyo 2020 è arrivato l'oro. Poi Francesco Lamon , classe 1994 di Mirano in provincia di Venezia. Nel Dna il ciclismo grazie al nonno, che era giudice di gara, e al papà, ...

