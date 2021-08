Tokyo 2020, Cassani: “Oro ciclismo su pista emozione da far piangere” (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’oro dell’Italia del ciclismo su pista nell’inseguimento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 “mi ha dato un’emozione da far piangere: fenomenali, non dico altro”. Il ct del ciclismo azzurro Davide Cassani commenta così all’Adnkronos l’oro vinto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che hanno anche ritoccato il record del mondo. “Un oro che è loro e di Marco Villa. Io posso solo dire che ho goduto veramente per questa vittoria”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’oro dell’Italia delsunell’inseguimento alle Olimpiadi di“mi ha dato un’da far: fenomenali, non dico altro”. Il ct delazzurro Davidecommenta così all’Adnkronos l’oro vinto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che hanno anche ritoccato il record del mondo. “Un oro che è loro e di Marco Villa. Io posso solo dire che ho goduto veramente per questa vittoria”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Video/ Inseguimento a squadre: Italia oro con record del Mondo, Olimpiadi Tokyo 2020 Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno vinto per l' Italia la medaglia d'oro nell' inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020 , una gara palpitante vinta sul filo dei centesimi con il nuovo record del Mondo , come potrete ammirare nel video che vi proponiamo in questo articolo. Il primo azzurro a mettersi in ...

Filippo Ganna e gli altri: chi sono i quattro moschettieri oro nel ciclismo su pista Da lì è partito tutto e a Tokyo 2020 è arrivato l'oro. Poi Francesco Lamon , classe 1994 di Mirano in provincia di Venezia. Nel Dna il ciclismo grazie al nonno, che era giudice di gara, e al papà, ...

Olimpiadi oggi, le medaglie degli italiani in diretta: i risultati del 27 luglio a Tokyo 2020 Corriere della Sera Tokyo 2020, quarti fatali anche per il Settebello Maledizione quarti di finale per le nostre squadre a Tokyo 2020. Dopo basket e pallavolo (sia maschile che femminile) anche la pallanuoto resta a secco di medaglie perdendo la prima partita della fase ...

Tokyo 2020, Sportal.it celebra gli eroi olimpici anche su Instagram Sportal.it celebra gli eroi olimpici anche su Instagram. Sono già 32 i post dedicati ai medagliati italiani e di San Marino impegnati a Tokyo. E siamo certi che si incrementeranno ulteriormente nei pr ...

