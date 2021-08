Tokyo 2020 | beach volley | tabellone e accoppiamenti con Nicolai Lupo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ile glidel torneo dimaschile alle Olimpiadi di. L’Italia, arrivata in Giappone con tre coppie, d’ora in poi potrà affidarsi solamente a Paoloe Daniele. Gli azzurri, vice campioni olimpici in carica, hanno conquistato il pass diretto per gli ottavi di finale grazie al primo posto nella Pool E con tre vittorie in altrettanti match. Ora però inizia la fase più difficile, quella ad eliminazione diretta, dove non sono ammessi passi falsi. Di seguito ilcompleto della ...