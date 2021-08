Tokyo 2020 | arrampicata sportiva | Laura Rogora manca l’accesso alla finale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 agosto 2021)non si è qualificata per ladell’alle Olimpiadi di. La giovane azzurra ha concluso le qualificazioni al 15° posto, ma lo ha fatto in crescendo dopo un avvio complicato. La classe 2001 ha infatti faticato molto nella prova di speed, chiudendo al penultimo posto in 10.50.però non si è abbattuta ed ha reagito con una prova di boulder maiuscola. Settima piazza per l’italiana, una delle pochissime a ottenere il Top nel terzo ‘problema’.non ha fatto male neppure nella prova ...