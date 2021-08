Tokyo 2020, 29 nuovi contagi covid legati ai Giochi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 29 nuovi contagi di coronavirus relativi ai Giochi di Tokyo 2020 nel loro rapporto quotidiano. È il più alto aumento giornaliero di casi legati ai Giochi da quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalare casi il 1° luglio. Tra le persone colpite ci sono quattro atleti. Tre erano nuotatori artistici greci e il quarto non è stato identificato. Gli ultimi numeri portano a 322 il totale dei test positivi legati alle Olimpiadi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 29di coronavirus relativi aidinel loro rapporto quotidiano. È il più alto aumento giornaliero di casiaida quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalare casi il 1° luglio. Tra le persone colpite ci sono quattro atleti. Tre erano nuotatori artistici greci e il quarto non è stato identificato. Gli ultimi numeri portano a 322 il totale dei test positivialle Olimpiadi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

