Tokyo 2020, 20 km di marcia maschile oggi in tv, orario, diretta streaming e tv (Di giovedì 5 agosto 2021) Francesco Fortunato, Massimo Stano e Federico Tontodonati saranno i tre italiani impegnati nella 20 km di marcia maschile. La gara che apre il programma su strada di Tokyo 2020 scatterà alle 9.30 italiane di giovedì 5 agosto. Sarà trasmessa in diretta streaming integrale su Eurosport Player e Discovery+, mentre Rai Due potrebbe trasmettere le fasi salienti durante il pacchetto di 200 ore a disposizione. In ogni caso, su Sportface potrete restare aggiornati con live in tempo reale, cronaca, highlights, dichiarazioni e tanto altro ancora.

