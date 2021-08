TIM, Vodafone e WindTre: multa di 2 milioni di euro per servizi premium non richiestiHDblog.it (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le motivazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le motivazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : TIM, Vodafone e WindTre: multa di 2 milioni di euro per servizi premium non richiesti - TopLegal_Italia : TMT | Freshfields vince con Dazn sui diritti tv, dinnanzi al Tribunale di Torino contro Vodafone e all'Antitrust co… - antbar12 : AgCom multa pesantemente Wind Vodafone e Tim: non tutelano i clienti dagli addebiti illegali - AndreaV91234412 : RT @claudio_2022: AgCom multa pesantemente Wind Vodafone e Tim: non tutelano i clienti dagli addebiti illegali. - AichinoLuca : @Pasky973 @Paladino70 @NonSoloJuve Io te L avevo detto che non carica il ragazzo,ha sempre ricondiviso le storie ??p… -