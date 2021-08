Thor: Love and Thunder, Christian Bale nei panni di Gorr il macellatore di dei nelle foto leaked (Di mercoledì 4 agosto 2021) Primo sguardo al trucco prostetico indossato da Christian Bale nei panni del villain Gorr il macellatore di dei grazie alle foto leaked dal set californiano di Thor: Love and Thunder, dove sono in corso i reshoots. Mentre sono in corso a Malibu le riprese aggiuntive di Thor: Love and Thunder, grazie ai paparazzi spuntano in rete le foto leaked di Christian Bale con indosso il costume del villain ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Primo sguardo al trucco prostetico indossato daneidel villainildi dei grazie alledal set californiano diand, dove sono in corso i reshoots. Mentre sono in corso a Malibu le riprese aggiuntive diand, grazie ai paparazzi spuntano in rete ledicon indosso il costume del villain ...

