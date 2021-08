“They didn’t isolate the virus…” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Io davvero fatico a capire come si possa seguire chi produce contenuti come il video che state per vedere: SI tratta di un minuto e undici secondi assolutamente inutili, in cui non viene detto nulla di nuovo. Perché è evidente che chi casca in questo genere di disinformazione è assolutamente carente di spirito critico. Lo tratto non perché ce l’abbiate già segnalato, ma lo hanno anticipato e condiviso tutti i gruppi italiani di negazionisti no greenpass freevax che monitoro… Si tratta di un video che mostra svariate affermazioni false fatte da svariati soggetti, chi in ovvia malafede chi no. Affermazioni che dovrebbero dimostrare che appunto il virus non esiste, in quanto non è mai stato ... Leggi su butac (Di mercoledì 4 agosto 2021) Io davvero fatico a capire come si possa seguire chi produce contenuti come il video che state per vedere: SI tratta di un minuto e undici secondi assolutamente inutili, in cui non viene detto nulla di nuovo. Perché è evidente che chi casca in questo genere di disinformazione è assolutamente carente di spirito critico. Lo tratto non perché ce l’abbiate già segnalato, ma lo hanno anticipato e condiviso tutti i gruppi italiani di negazionisti no greenpass freevax che monitoro… Si tratta di un video che mostra svariate affermazioni false fatte da svariati soggetti, chi in ovvia malafede chi no. Affermazioni che dovrebbero dimostrare che appunto il virus non esiste, in quanto non è mai stato ...

Advertising

thetrtoise : stan twt un posto magico pazzi che difendono dei letteralmente stuprat0ri ma allo stesso tempo anche gente che cond… - GiulianoCipri10 : INTERNET ON IT IS NOT WORKING I HAVE ASKED TO RESTART COMPLETELY IT BUT ALSO PAYING THEY DIDN'T DO. D & W Negozio… - yachimifus : @teenyangst fgjkddgjkjhkgdhkhkdghkdgkhgdkhhkgfkhgfkkhgfkjfg they just didn't have the space to fit 'knight crest'... - HOBIQUlTY : la mia famiglia ha letto a pranzo l’intera pagina wikipedia di john duncan and i wish they didn’t - _madeupdream_ : Adoro questo modo di pensare. Sono consapevoli dei loro successi e di avere praticamente l’intera industria musical… -

Ultime Notizie dalla rete : They didn’t Thermus aquaticus - Scheda batteriologica e approfondimenti Microbiologia Italia