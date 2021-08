The Weeknd, fuori il nuovo singolo «Take my breath» per le Olimpiadi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rieccolo, The Weeknd. Appena indicata come star globale di GQ – è lui, infatti, il protagonista di copertina del numero di settembre 2021 di tutte le edizioni internazionali – la popstar ha svelato l'uscita di un brano inedito. Si intitola Take my breath, disponibile da venerdì 6 agosto. Si tratta di un singolo, il primo dopo la pubblicazione dell'album After Hours nel 2020, che potrebbe anche anticipare un nuovo disco o, per usare la stessa metafora dell'artista, una nuova «alba» discografica. L'annuncio di The Weeknd – al secolo Abel Tesfaye – arriva dopo che lo scorso 30 luglio aveva ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rieccolo, The. Appena indicata come star globale di GQ – è lui, infatti, il protagonista di copertina del numero di settembre 2021 di tutte le edizioni internazionali – la popstar ha svelato l'uscita di un brano inedito. Si intitolamy, disponibile da venerdì 6 agosto. Si tratta di un, il primo dopo la pubblicazione dell'album After Hours nel 2020, che potrebbe anche anticipare undisco o, per usare la stessa metafora dell'artista, una nuova «alba» discografica. L'annuncio di The– al secolo Abel Tesfaye – arriva dopo che lo scorso 30 luglio aveva ...

Advertising

anna_annie12 : The Weeknd, Take My Breath è la nuova canzone in uscita | Sky TG24 - iism2__ : preferiti non ne ho ma quelli che ascolto frequentemente sono:the weeknd,marra,rkomi,gazzelle - alerex28 : @Anitaramar1 Cristiana vaffanculo io volevo venire lo stesso da the weeknd non è colpa mia se la mia band si è sepa… - SkyTG24 : The Weeknd, Take My Breath è la nuova canzone in uscita - LittleLadyTerry : Se stanotte esce Donda e c'è veramente un feat con The Weeknd io spero che qualcuno piazzi una webcam in casa di Dr… -