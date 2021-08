"The Prince", la serie tv sulla famiglia reale che fa infuriare il Regno Unito: "Vergognosa" (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’hanno definita “Vergognosa”. Giornali e commentatori inglesi hanno criticato aspramente la nuova serie tv del canale americano Hbo intitolata “The Prince” che, in uno stile tipo Griffin e Simpson, fa la parodia della famiglia reale inglese, soprattutto del principino George, che è protagonista del cartone. ”È crudele, non fa ridere e ridicolizza un bambino, la Regina e persino il povero Filippo”, hanno scritto da più parti i tabloid inglesi. Il primogenito di William e Kate viene ritratto come un bambino viziato che tratta male i suoi familiari più grandi e che vuole sempre primeggiare. Simile sorte ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’hanno definita “”. Giornali e commentatori inglesi hanno criticato aspramente la nuovatv del canale americano Hbo intitolata “The” che, in uno stile tipo Griffin e Simpson, fa la parodia dellainglese, soprattutto del principino George, che è protagonista del cartone. ”È crudele, non fa ridere e ridicolizza un bambino, la Regina e persino il povero Filippo”, hanno scritto da più parti i tabloid inglesi. Il primogenito di William e Kate viene ritratto come un bambino viziato che tratta male i suoi familiari più grandi e che vuole sempre primeggiare. Simile sorte ...

