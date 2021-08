«The Crown 5»: le prime foto dal set della regina (Imelda Staunton) (Di mercoledì 4 agosto 2021) La prima foto di Imelda Staunton, scelta per interpretare la parte che fu di Claire Foy e Olivia Colman, è stata rilasciata da Netflix, con tutti i crismi dell’ufficialità. L’attrice, sessantacinquenne, è stata vestita come la Regina Elisabetta, i capelli acconciati nelle onde ormai famose. «Uno sguardo in anteprima ad Imelda Staunton», ha scritto online il colosso dello streaming, rendendo pubblica un’immagine cui ora fa seguito altro. Scorci di riprese e lavori, di attori abbigliati come usava un tempo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) La prima foto di Imelda Staunton, scelta per interpretare la parte che fu di Claire Foy e Olivia Colman, è stata rilasciata da Netflix, con tutti i crismi dell’ufficialità. L’attrice, sessantacinquenne, è stata vestita come la Regina Elisabetta, i capelli acconciati nelle onde ormai famose. «Uno sguardo in anteprima ad Imelda Staunton», ha scritto online il colosso dello streaming, rendendo pubblica un’immagine cui ora fa seguito altro. Scorci di riprese e lavori, di attori abbigliati come usava un tempo.

