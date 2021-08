The Beautiful Game: il cast del nuovo film di Netflix (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’attore vincitore del BAFTA e del Golden Globe Bill Nighy (Love Actually, Shaun of the Dead) e l’attore vincitore del BAFTA Rising Star Micheal Ward (Top Boy, Small Axe-Lovers Rock), guideranno il cast di The Beautiful Game, un nuovo Netflix film della regista Thea Sharrock, che ha iniziato la produzione a Roma. Di cosa parla The Beautiful Game? THE Beautiful Game segue una squadra di calciatori senzatetto inglesi, guidati dal loro allenatore Mal (Bill Nighy), che viaggiano da Londra a Roma per competere in un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’attore vincitore del BAFTA e del Golden Globe Bill Nighy (Love Actually, Shaun of the Dead) e l’attore vincitore del BAFTA Rising Star Micheal Ward (Top Boy, Small Axe-Lovers Rock), guideranno ildi The, undella regista Thea Sharrock, che ha iniziato la produzione a Roma. Di cosa parla The? THEsegue una squadra di calciatori senzatetto inglesi, guidati dal loro allenatore Mal (Bill Nighy), che viaggiano da Londra a Roma per competere in un ...

