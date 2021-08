Terza dose di vaccino, ecco a chi andrà somministrata (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sì alla Terza dose di vaccino covid per i più fragili, come gli immunodepressi. Silvio Brusaferro presidente dell'Iss e portavoce del Cts lo ha annunciato in una intervista a La Stampa in cui commenta l'andamento del Covid. "Personalmente non sono né ottimista né pessimista. Venerdì scorso osservavamo una crescita netta che ora sembra più contenuta. Ma dobbiamo vedere se il trend tiene. Per evitare una quarta ondata abbiamo due strumenti a disposizione e vanno usati entrambi: quelli della vaccinazione e dei giusti comportamenti che dipende solo da noi adottare. Sul piano delle vaccinazioni vedo con soddisfazione che i giovani stanno ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sì alladicovid per i più fragili, come gli immunodepressi. Silvio Brusaferro presidente dell'Iss e portavoce del Cts lo ha annunciato in una intervista a La Stampa in cui commenta l'andamento del Covid. "Personalmente non sono né ottimista né pessimista. Venerdì scorso osservavamo una crescita netta che ora sembra più contenuta. Ma dobbiamo vedere se il trend tiene. Per evitare una quarta ondata abbiamo due strumenti a disposizione e vanno usati entrambi: quelli della vaccinazione e dei giusti comportamenti che dipende solo da noi adottare. Sul piano delle vaccinazioni vedo con soddisfazione che i giovani stanno ...

Advertising

Adnkronos : #Silvestri sul #vaccino Covid: 'Serviranno terza e quarta dose'. - fattoquotidiano : Germania, da settembre terza dose a fragili e anziani. Cambio di linea: vaccinazione estesa anche ai ragazzi dai 12… - Agenzia_Ansa : Il governo britannico di Boris Johnson si prepara, come largamente anticipato, ad un piano per la somministrazione… - Lara30630793 : @enrico_max @apri_la_mente @sardegna_di @paolorm2012 Senza contare che non funzionano e vi faranno la terza la quar… - lasettimasetta : Ma se faccio la terza dose, arrivo almeno a 24 mesi? #Brigliadori -