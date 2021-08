Terremoto fortissimo: ansia alle Olimpiadi per gli atleti italiani (Di mercoledì 4 agosto 2021) Fortissima scossa di Terremoto durante la notte in Giappone. Apprensione anche per i nostri atleti impegnati alle Olimpiadi. TerremotoCerto in Giappone ci saranno pure abituati, ma leggere determinati dati non fa mai piacere. Nella notte italiana, infatti, una fortissima scossa di Terremoto ha tenuto un po’ tutti in apprensione. Secondi i dati emersi sinora si tratterebbe di un evento tellurico di magnitudo 6. Il sisma in questione si è verificato in mezzo al mare vicino alla east coast di Honshu. Insomma non molto distanti da Tokyo, dove si stanno tenendo i giochi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Fortissima scossa didurante la notte in Giappone. Apprensione anche per i nostriimpegnatiCerto in Giappone ci saranno pure abituati, ma leggere determinati dati non fa mai piacere. Nella notte italiana, infatti, una fortissima scossa diha tenuto un po’ tutti in apprensione. Secondi i dati emersi sinora si tratterebbe di un evento tellurico di magnitudo 6. Il sisma in questione si è verificato in mezzo al mare vicino alla east coast di Honshu. Insomma non molto distanti da Tokyo, dove si stanno tenendo i giochi ...

