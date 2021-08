Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo: impresa Germania! Elimina il Giappone nel torneo maschile a squadre centrando la finalissima (Di mercoledì 4 agosto 2021) Harakiri Giapponese alle Olimpiadi di Tokyo nel torneo maschile a squadre di tennis tavolo. I padroni di casa infatti hanno ceduto, nella semifinale, 2-3 alla Germania venendo relegati alla finale per il bronzo contro la Corea del Sud. impresa dei tedeschi quindi, che si andranno a giocare l’oro nella finale del 6 agosto (h 12.30 italiane) contro la favoritissima Cina. A firmarla sono stati Patrick Franziska, Timo Boll e Dimitrij Ovtcharov: il team capace, fra doppi e match di singolare, di aver ragione dei nipponici. Ora la domanda che tutti si chiedono è: chi la spunterà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Harakirise alledineldi tennis tavolo. I padroni di casa infatti hanno ceduto, nella semifinale, 2-3 alla Germania venendo relegati alla finale per il bronzo contro la Corea del Sud.dei tedeschi quindi, che si andranno a giocare l’oro nella finale del 6 agosto (h 12.30 italiane) contro la favoritissima Cina. A firmarla sono stati Patrick Franziska, Timo Boll e Dimitrij Ovtcharov: il team capace, fra doppi e match di singolare, di aver ragione dei nipponici. Ora la domanda che tutti si chiedono è: chi la spunterà ...

