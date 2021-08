Tennis, Paolo Bertolucci sulla rinuncia di Sinner a Tokyo 2020: “Ha sbagliato i tempi” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Paolo Bertolucci ha festeggiato il traguardo dei 70 anni. L’attuale telecronista di Sky Sport si è recentemente concesso ai microfoni dell’Italpress per affrontare i temi più caldi del mondo del Tennis, tra cui quello di Jannik Sinner. La rinuncia dell’altoatesino alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha fatto discutere: “Io credo che lui abbia riflettuto a lungo – ammette l’ex campione di Davis -. E penso anche che abbia sbagliato i tempi perché doveva comunicarlo prima. Per il resto penso sia una scelta che pagherà lui stesso. Tuttavia non mi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha festeggiato il traguardo dei 70 anni. L’attuale telecronista di Sky Sport si è recentemente concesso ai microfoni dell’Italpress per affrontare i temi più caldi del mondo del, tra cui quello di Jannik. Ladell’altoatesino alle Olimpiadi diha fatto discutere: “Io credo che lui abbia riflettuto a lungo – ammette l’ex campione di Davis -. E penso anche che abbiaperché doveva comunicarlo prima. Per il resto penso sia una scelta che pagherà lui stesso. Tuttavia non mi ...

