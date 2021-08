Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: André smascherato, ecco da chi (Di mercoledì 4 agosto 2021) A Tempesta d'amore, Rosalie Engel metterà a segno un vero e proprio colpaccio ai danni di André Konopka, come rivelano le anticipazioni tedesche. Il fratello di Werner, infatti, dopo aver subito un incidente al lago ed aver perso la memoria, è riapparso al Fürstenhof provocando lo stupore e la gioia dei Saalfeld. Tuttavia, dopo aver trascorso del tempo con il fratello, ha deciso di ordire una truffa ai suoi danni con la complicità di Leentje, la sua nuova campagna, che gli ha confidato di avere un sogno nel cassetto, ossia inaugurare un ristorante alle Mauritius. A quel punto, André ha ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ad', Rosalie Engel metterà a segno un vero e proprio colpaccio ai danni diKonopka, come rivelano le. Il fratello di Werner, infatti, dopo aver subito un incidente al lago ed aver perso la memoria, è riapparso al Fürstenhof provocando lo stupore e la gioia dei Saalfeld. Tuttavia, dopo aver trascorso del tempo con il fratello, ha deciso di ordire una truffa ai suoi danni con la complicità di Leentje, la sua nuova campagna, che gli ha confidato di avere un sogno nel cassetto, ossia inaugurare un ristorante alle Mauritius. A quel punto,ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta amore Marco Bocci, Laura Chiatti smentisce su Instagram le voci sulla loro crisi ... Laura Chiatti ha condiviso uno scatto di Enea e Pablo insieme a una lunga lettera d'amore per il compleanno di Marco Bocci: " Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno , spazza via la tempesta ...

Laura Chiatti sexy fa una dedica d'amore per il suo Marco Bocci Da qualche tempo si rincorrono voci di amore al capolinea, nessuno dei due si è preso la briga si ... 'Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno. Il ...

“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un romantico bacio in ascensore Tv Sorrisi e Canzoni Tempesta d’amore, anticipazioni 5 agosto: il tentativo di Vanessa Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta D’amore, che giovedì 5 agosto 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, ch ...

La dedica di Laura Chiatti per il compleanno di Marco Bocci (e la risposta di lui) L'attrice affida ai loro due figli le bellissime parole d'amore per il marito, con cui negli ultimi tempi sembrano esserci delle difficoltà ...

