Taylor arbitro Danimarca-Finlandia | “Malore Eriksen? Kjaer e medici eroi”

Advertising

PianetaMilan : #Taylor (arbitro #DanimarcaFinlandia): “Malore #Eriksen? #Kjaer e medici eroi” - Fprime86 : RT @sportmediaset: Malore #Eriksen, l'arbitro Taylor: '#Kjaer e i medici i veri eroi' 'Ho visto subito che era qualcosa di grave, c'era ang… - sportmediaset : Malore #Eriksen, l'arbitro Taylor: '#Kjaer e i medici i veri eroi' 'Ho visto subito che era qualcosa di grave, c'er… - LazioNews_24 : Dopo il malore di #Eriksen parla l'arbitro #taylor - sportface2016 : L'arbitro Anthony Taylor torna sul malore occorso ad #Eriksen ad #EURO2020: 'Ti fa capire quanto sia preziosa la vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor arbitro

L'torna sull'episodio di Euro2020 che ha visto coinvolto Eriksen, elogiando l'operato di Kjaer e dello staff medico Un ricordo incancellabile. A due mesi dal malore di Christian Eriksen, ...L'inglese Anthonytorna con queste parole a commentare quanto successo durante Danimarca - Finlandia , match di apertura del girone B di Euro 2020.poi, nell'intervista ...Un addetto alla sicurezza si è avvicinato a me per chiedere il permesso affinché sua moglie potesse scendere in campo 'Ero a 10 metri da lui, lo potevo vedere nitidamente, non c'era nessuno vicino a l ...L’arbitro Taylor torna sull’episodio di Euro2020 che ha visto coinvolto Eriksen, elogiando l’operato di Kjaer e dello staff medico Un ricordo incancellabile. A due mesi dal malore di Christian Eriksen ...