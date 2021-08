Superbonus 110% | arriva il modello unico Cila | le novità

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Un moduloe standard per presentare la, la Comunicazione asseverata di inizio attività che, grazie al decreto Semplificazioni approvato definitivamente dal Parlamento il 28 luglio, riduce drasticamente gli adempimenti per accedere al”. Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, commenta il via libera della Conferenza Unificata all’accordo per l’adozione del modulo, la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. “Una rivoluzione straordinaria che porta immediatamente la semplificazione ‘a casa’ dei cittadini, delle imprese e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110%

Da non dimenticare poi i numerosi bonus edilizi , dal bonus ristrutturazioni fino al nuovodelper cento . In tutti i casi, è in sede di presentazione del modello 730/2021 che è ...... grazie al decreto semplificazioni approvato definitivamente dal Parlamento il 28 luglio, riduce drasticamente gli adempimenti per accedere al%. Una rivoluzione straordinaria che porta ...ROMA - Un modulo unico e standard per presentare la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività che, grazie al dl semplificazioni approvato ...La Conferenza Unificata ha dato oggi il via libera all’accordo per l’adozione del modulo per la Cila, la Comunicazione asseverata di inizi ...