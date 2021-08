STREET FIGHTER V: Nuovo personaggio annunciato, ORO e AKIRA in arrivo (Di mercoledì 4 agosto 2021) annunciato la scorsa notte durante il programma digitale “STREET FIGHTER V Summer Update 2021”, il quinto personaggio della Stagione 5 di STREET FIGHTER V –e personaggio finale ad essere aggiunto al gioco – è stato svelato attraverso un breve video di gameplay. Luke, un personaggio completamente Nuovo che avrà un promettente e brillante futuro davanti a sé in STREET FIGHTER, si unirà all’illustre roster quando verrà rilasciato a novembre 2021. Durante l’evento digitale sono state condivise anche ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 4 agosto 2021)la scorsa notte durante il programma digitale “V Summer Update 2021”, il quintodella Stagione 5 diV –efinale ad essere aggiunto al gioco – è stato svelato attraverso un breve video di gameplay. Luke, uncompletamenteche avrà un promettente e brillante futuro davanti a sé in, si unirà all’illustre roster quando verrà rilasciato a novembre 2021. Durante l’evento digitale sono state condivise anche ...

