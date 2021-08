Stefania Orlando, perché è finita con Roncato: finalmente la dura verità (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo le vicissitudini del passato che li hanno visti scontrarsi pubblicamente, l’ex marito della showgirl Stefania Orlando recentemente è tornato ad attaccarla. Questa volta però la dichiarazione dell’attore è più pesante di tutte le altre. Stefania Orlando-AltraNotiziaStefania e Andrea sembravano aver interrotto civilmente la loro relazione, lasciandosi alle spalle il matrimonio naufragato suppur i motivi della rottura erano rimasti oscuri. Dopo tanti anni è venuta fuori la verità sulla relazione tra i due e soprattutto sul loro terribile allontanamento. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo le vicissitudini del passato che li hanno visti scontrarsi pubblicamente, l’ex marito della showgirlrecentemente è tornato ad attaccarla. Questa volta però la dichiarazione dell’attore è più pesante di tutte le altre.-AltraNotiziae Andrea sembravano aver interrotto civilmente la loro relazione, lasciandosi alle spalle il matrimonio naufragato suppur i motivi della rottura erano rimasti oscuri. Dopo tanti anni è venuta fuori lasulla relazione tra i due e soprattutto sul loro terribile allontanamento. ...

