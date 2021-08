Star Wars, annunciato lo speciale animato Lego per Halloween (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo il successo lo scorso anno dello speciale natalizio, Star Wars ne annuncia un altro. Lego Star Wars: Racconti raccapriccianti è un progetto animato basato sui famosi mattoncini giocattolo. Debutterà il 1° ottobre su Disney+ e si collocherà all’interno di Hallowstream, una collana di contenuti rilasciati sulla piattaforma di streaming per celebrare Halloween e la sue terrificanti atmosfere. Ecco perché i personaggi di Guerre stellari saranno immersi in ambientazioni vagamente horror. La trama? Dopo gli eventi de L’Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 ... Leggi su wired (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo il successo lo scorso anno dellonatalizio,ne annuncia un altro.: Racconti raccapriccianti è un progettobasato sui famosi mattoncini giocattolo. Debutterà il 1° ottobre su Disney+ e si collocherà all’interno di Hallowstream, una collana di contenuti rilasciati sulla piattaforma di streaming per celebraree la sue terrificanti atmosfere. Ecco perché i personaggi di Guerre stellari saranno immersi in ambientazioni vagamente horror. La trama? Dopo gli eventi de L’Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 ...

