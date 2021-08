Spal | saluto di Mattioli | “Cambiamenti societari ma club resta” Le nuove maglie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spal saluto

ItaSportPress

... "item": "https://www.itasportpress.it/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", stasera ultimo atto dei Colombarini poi Tacopina. I tifosi in massa per il" } ] } ]... ma mi era già stato detto che non facevo parte del progetto e che non c'era un futuro alla...- "Il periodo è particolare. Si fanno acquisti che devono essere condivisi. A maggior ragione ...Il club estense ha presentato le tre maglie che i calciatori indosseranno in campionato che scatterà tra pochi giorni ...Dalle 21, al Parco Coletta, la presentazione delle nuove maglie della Spal sarà l’occasione per il congedo pubblico dell’attuale proprietà ...