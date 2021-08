Spagna, ministro della salute Carolina Darias avverte: Richiedere il passaporto COVID per entrare nei locali è illegale (Di mercoledì 4 agosto 2021) La sanità ha completamente rifiutato l’uso del passaporto COVID per questioni che non hanno nulla a che fare con il suo scopo originale. L’UE ha proposto questo documento come un modo per “facilitare” il viaggio, ma non per impedirlo. il Ministero della salute è già stato totalmente contrario all’imposizione obbligatoria di questo documento. Inoltre, Carolina Darias ha… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021) La sanità ha completamente rifiutato l’uso delper questioni che non hanno nulla a che fare con il suo scopo originale. L’UE ha proposto questo documento come un modo per “facilitare” il viaggio, ma non per impedirlo. il Ministeroè già stato totalmente contrario all’imposizione obbligatoria di questo documento. Inoltre,ha… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

nightwalqueer : @valkeasusi @borghi_claudio @andrevam83 Se non sbaglio in spagna c'è solo una opinione personale mi pare del minist… - PasqualePerfet3 : @sal62368081 @DarioViPu64 @ZZiliani A giugno era stata pubblicata (in Spagna) la notizia, che il ministro della giu… - free_anto1 : RT @NapolitanoIda: @MPenikas @Piero351516325 @ApriGli_Occhi @erretti42 @francotaratufo2 @fabiopi1000 @Gio2020Gio @ToniSonia @ANTEO17 @Andre… -